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У Зеленского заявили о спаде распространения коронавируса в Тернопольской области

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 14:21
У Зеленского заявили о спаде распространения коронавируса в Тернопольской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тернопольская область была среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом

На совещании у президента Владимира Зеленского сообщили, что зафиксирован спад заражения коронавирусом в Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, Тернопольская область была среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом.

"В то же время на совещании отмечалось, что зафиксирован спад заражения COVID-19 на Тернопольщине - в области, которая была среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом", - сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, на совещании министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что две комиссии - вирусологов и пульмонологов - проверят состояние обеспечения медицинскими средствами больниц в регионах и готовность медработников к приему больных.

"Действительно, в некоторых областях количество смертей значительно выше, чем в других. Это настораживает. Возможно, нашим врачам в регионах надо чем-то помочь", - сказал президент Владимир Зеленский.

Напомним, больше всего зараженных коронавирусом в Киеве и Черновицкой области. Вместе с тем, за прошедшие сутки в Тернопольской области заразились коронавирусом только 7 человек.

В тот же момент, в Николаевской области, где долгое время не фиксировали заражения COVID-19, зафиксировалиочаг коронавируса. В частности, зарегистрировано 14 подтвержденных случаев коронавируса, все они зарегистрированы в Вознесенском районе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКоронавирусТернопольская область
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