В четверг, 24 февраля, в Запорожье ввели комендантский час. Она будет действовать в регионе с 22:00 до 06:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение патрульной полиции Запорожской области в Telegram.
"На территории Запорожья с 24 февраля 2022 года введен комендантский час: с 22 часов вечера до 6 часов утра", - говорится в сообщении.
Во время действия комендантского часа запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности.
Напомним, ранее комендантский час ввели в Черкасской, Харьковской и Черниговской областях.
Также комендантский час объявлен в Киеве и области.
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