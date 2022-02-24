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В Черниговской области вводят комендантский час

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Черниговская область, Четверг 24 февраля 2022 19:23
В Черниговской области вводят комендантский час Фото: в Черниговской области вводят комендантский час (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 24 февраля в Черниговской области вводят комендантский час. Она будет действовать в регионе с 21:00 до 06:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

"Сейчас своим распоряжением я устанавливаю комендантский час на территории всей области с 21:00 до 06:00", - заявил Чаус.

В свою очередь он призвал граждан сохранять спокойствие.

"Мы должны быть на страже, должны ожидать любого развития событий. Но хочу, чтобы вы знали: ВСУ защищают Чернигов, другие населенные пункты и достойно принимают вызовы от российских врагов", - добавил Чаус.

Он также отметил, что в случае поступления информации из общественного телевидения, официальных источников, необходимо доверять и реагировать адекватно.

"Не доверяйте недостоверным источникам", - резюмировал Чаус.

Напомним, после вторжения российских войск на территорию Украины ряд городов перешел в режим комендантского часа.

В частности, его объявили в Киеве и области, Николаевской, Черкасской области и Днепре.

Подробнее о том, что происходит в Украине сегодня, о ситуации на Донбассе, о действиях России и реакции на это мира - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Черниговская область Комендантский час Вторжение России в Украину
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