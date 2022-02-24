Сегодня, 24 февраля в Черниговской области вводят комендантский час. Она будет действовать в регионе с 21:00 до 06:00.

"Сейчас своим распоряжением я устанавливаю комендантский час на территории всей области с 21:00 до 06:00", - заявил Чаус.

В свою очередь он призвал граждан сохранять спокойствие.

"Мы должны быть на страже, должны ожидать любого развития событий. Но хочу, чтобы вы знали: ВСУ защищают Чернигов, другие населенные пункты и достойно принимают вызовы от российских врагов", - добавил Чаус.

Он также отметил, что в случае поступления информации из общественного телевидения, официальных источников, необходимо доверять и реагировать адекватно.

"Не доверяйте недостоверным источникам", - резюмировал Чаус.