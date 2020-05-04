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В Запорожье вспышку COVID-19 зафиксировали в детском доме-интернате

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 11:58
В Запорожье вспышку COVID-19 зафиксировали в детском доме-интернате
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В интернате находится 120 детей

В Запорожье вспышку коронавируса зафиксировали в детском доме-интернате. Об этом сообщили в Запорожском штабе по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Сообщается, что вспышку COVID-19 выявили в "Запорожском детском доме-интернате" Запорожского областного совета, где инфицирование подтвердили у 7-летнего ребенка.

"На данный момент еще у 5 детей имеются симптомы заболевания. Всего в заведении сейчас находятся 120 воспитанников. Все дети и работники интерната проходят тестирование на коронавирус", - сообщили в штабе.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине за прошлые сутки коронавирус зафиксировали у 26 детей и 62 медработников. Всего в стране заболели 855 детей и 2387 медиков.

Отметим, за прошлые сутки в Украине подтвердили 418 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет 12 331 человек. В Запорожской области COVID-19 заразились 285 человек, из них 79 уже выздоровели.

Также сообщалось, что за 3 мая в Украине зафиксировали 15 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли 303 пациента.

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