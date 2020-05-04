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В Украине коронавирусом заболели еще более 60 медиков и 20 детей

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 10:05
В Украине коронавирусом заболели еще более 60 медиков и 20 детей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Украине COVID-19 подтвердили у 2387 медработников и 855 детей

В Украине за прошлые сутки коронавирус подтвердили еще у 62 медицинского работника и 26 детей. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на утро 4 мая в Украине коронавирусом заболели 2387 медика и 855 детей. При этом 18 медработников умерли от осложнений вызванных COVID-19, а 358 медиков - выздоровели.

"На амбулаторном лечении 8669 пациентов, из них 703 ребенка и 1975 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3662 человек, из них 152 ребенка и 412 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 160 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом. Так, 3 мая подтвердили 418 новых заражений, что на 84 меньше, чем днем ранее. Всего в Украине заболели 12 331 человек.

Также сообщалось, что за сутки подтвердили 15 новых летальных случаев от COVID-19. Общее количество жертв коронавируса составляет 303 человека.

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