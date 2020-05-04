В Украине более 12,3 тыс. зараженных коронавирусом: список областей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Украине исследовано 134 592 образца методом ПЦР

В Украине лабораторно подтверждено 12 331 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 418 в течение последних суток. Какая ситуация в Киеве и областях, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

Всего в Украине исследовано 134 592 образца методом ПЦР.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 436 (146 выздоровели);

Волынская обл. - 340 (64 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 460 (64 выздоровели);

Донецкая обл. - 81 (12 выздоровели);

Житомирская обл. - 430 (23 выздоровели);

Закарпатская обл. - 531 (61 выздоровел);

Запорожская обл. - 285 (79 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 984 (86 выздоровели);

г. Киев - 1 535 (80 выздоровели);

Киевская обл. - 853 (83 выздоровели);

Кировоградская обл. - 401 (121 выздоровел);

Львовская обл. - 506 (95 выздоровели);

Луганская обл. - 37 (7 выздоровели);

Николаевская обл. - 161 (6 выздоровели);

Одесская обл. - 427 (17 поправились);

Полтавская обл. - 227 (26 выздоровели);

Ровенская обл. - 750 (78 выздоровели);

Сумская обл. - 112 (62 выздоровели);

Тернопольская обл. - 896 (159 выздоровели);

Харьковская обл. - 361 (36 выздоровели);

Херсонская обл. - 139 (52 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 116 (27 выздоровели);

Черкасская обл. - 312 (64 выздоровели);

Черновицкая обл. - 1887 (159 выздоровели);

Черниговская обл. - 64 (6 выздоровели).

На амбулаторном лечении 8 669 пациентов, из них 703 ребенка и 1 975 медработников.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 15 новых летальных случаев от коронавируса COVID-19.

Также Кабинет министров разрешил проведение плановых операций, запрещенных на время карантина.