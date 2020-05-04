В Украине более 12,3 тыс. зараженных коронавирусом: список областей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Всего в Украине исследовано 134 592 образца методом ПЦР
В Украине лабораторно подтверждено 12 331 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 418 в течение последних суток. Какая ситуация в Киеве и областях, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
Всего в Украине исследовано 134 592 образца методом ПЦР.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 436 (146 выздоровели);
- Волынская обл. - 340 (64 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 460 (64 выздоровели);
- Донецкая обл. - 81 (12 выздоровели);
- Житомирская обл. - 430 (23 выздоровели);
- Закарпатская обл. - 531 (61 выздоровел);
- Запорожская обл. - 285 (79 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. - 984 (86 выздоровели);
- г. Киев - 1 535 (80 выздоровели);
- Киевская обл. - 853 (83 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 401 (121 выздоровел);
- Львовская обл. - 506 (95 выздоровели);
- Луганская обл. - 37 (7 выздоровели);
- Николаевская обл. - 161 (6 выздоровели);
- Одесская обл. - 427 (17 поправились);
- Полтавская обл. - 227 (26 выздоровели);
- Ровенская обл. - 750 (78 выздоровели);
- Сумская обл. - 112 (62 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 896 (159 выздоровели);
- Харьковская обл. - 361 (36 выздоровели);
- Херсонская обл. - 139 (52 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 116 (27 выздоровели);
- Черкасская обл. - 312 (64 выздоровели);
- Черновицкая обл. - 1887 (159 выздоровели);
- Черниговская обл. - 64 (6 выздоровели).
На амбулаторном лечении 8 669 пациентов, из них 703 ребенка и 1 975 медработников.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 15 новых летальных случаев от коронавируса COVID-19.
Также Кабинет министров разрешил проведение плановых операций, запрещенных на время карантина.