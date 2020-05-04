У Запоріжжі спалах COVID-19 зафіксували у дитячому будинку-інтернаті

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В інтернаті перебуває 120 дітей

Запоріжжя спалах коронавірусу зафіксували у дитячому будинку-інтернаті. Про це повідомили в Запорізькому штабі по боротьбі з коронавірусом Telegram.

Повідомляється, що спалах COVID-19 виявили в "Запорізькому дитячому будинку-інтернаті" Запорізької обласної ради, де інфікування підтвердили у 7-річну дитину.

"На даний момент ще у 5 дітей є симптоми захворювання. Всього в закладі зараз перебувають 120 вихованців. Всі діти та працівники інтернату проходять тестування на коронавірус", - повідомили в штабі.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу коронавірус зафіксували у 26 дітей 62 медпрацівників. Всього в країні захворіли 855 дітей і 2387 медиків.

Зазначимо, за минулу добу в Україні підтвердили 418 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих становить 12 331 людина. У Запорізькій області COVID-19 заразилися 285 осіб, з них 79 вже одужали.

Також повідомлялося, що за 3 травня в Україні зафіксували 15 летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом. Всього від COVID-19 померли 303 пацієнта.