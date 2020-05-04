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В Украине количество летальных случаев от коронавируса превысило 300

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 09:23
В Украине количество летальных случаев от коронавируса превысило 300
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

​​​​​​​За прошлые сутки подтвердили 15 новых летальных случаев

В Украине за прошлые сутки зафиксировали 15 новых летальных случаев от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Так, по состоянию на утро 4 мая в Украине умерли 303 человека с подтвержденным коронавирусом.

Также сообщалось, что в Украине за прошлые сутки зафиксировали уменьшение динамики новых заболеваний коронавирусом. За 3 мая подтвердили 418 новых случаев COVID-19. Общее количество выросло до 12 331.

Ранее РБК-Украина писало, что в Донецкой области в течение предыдущих суток лабораторно подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом. 9 заболевших в Мариуполе, 2 - в Бахмуте, 1 - в Светлодарске.

Кроме этого вспышку коронавируса зафиксировали в еще одном общежитие Запорожья. После инфицирования жительницы общежития, проверяют всех 45 жителей ее этажа.

Также сообщалось, что во Львовской области 3 мая подтвердили еще один летальный случай, который стал 15 в области. Умер 60-летний житель Львова у которого была ишемическая болезнь сердца. При этом коронавирус также выявили и у его дочери.

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