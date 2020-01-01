В Запорожье произошел пожар в жилом доме, двое погибших

В среду, 1 января, в одном из жилых домов Запорожья произошел пожар, в результате которого погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в 12:43 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в Коммунарском районе города.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в летней кухне горит диван на общей площади 1,5 кв.м. В 12:55 пожарные локализовали возгорание, а в 13:03 полностью ликвидировали. В ходе ликвидации пожара бойцы ГСЧС обнаружили тела 46-летнего мужчины и женщины", - говорится в сообщении.

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По факту инцидента соответствующими органами ведется следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре накануне новогодней ночи произошел пожар в жилом доме. По прибытию на место пожара спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома. Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужского пола.

Также РБК-Украина писало, что среду утром, первого января, в селе Выползов Черниговской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб человек.

Кроме этого, 30 декабря в Донецкой области возник пожар в городском наркологическом диспансере города Краматорска. Причина пожара устанавливается.