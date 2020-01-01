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В Днепре накануне новогодней ночи произошел пожар в жилом доме, есть погибшие

Новости » Происшествия     01.01.2020 - 09:15
В Днепре накануне новогодней ночи произошел пожар в жилом доме, есть погибшие
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В результате пожара погибли двое мужчин

Во вторник вечером, 31 декабря, в Шевченковском районе города Днепр произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в 19:13 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Курганская в Днепре.

"По прибытию на место пожара спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома. Огнем повреждены стены и потолок дома, уничтожено домашнее имущество внутри. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров. Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужского пола", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар удалось локализовать в 19:47, ликвидировать в 20:05.

Напомним, 30 декабря в Донецкой области возник пожар в городском наркологическом диспансере города Краматорска. Причина пожара устанавливается.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве 29 декабря в Дарницком районе в 13:10 возник пожар в 14-этажном жилом доме, в результате которой погиб человек.

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