У Запоріжжі сталася пожежа в житловому будинку, двоє загиблих

У середу, 1 січня, в одному з житлових будинків Запоріжжя сталася пожежа, в результаті якого загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, о 12:43 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в Комунарському районі міста.

"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в літній кухні горить диван на загальній площі 1,5 кв.м. О 12:55 пожежники локалізували загоряння, а о 13:03 повністю ліквідували. В ході ліквідації пожежі бійці ДСНС виявили тіла 46 -річного чоловіка і жінки ", - йдеться в повідомленні.

Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом інциденту відповідними органами ведеться слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпрі напередодні новорічної ночі сталася пожежа в житловому будинку. Після прибуття на місце пожежі рятувальники встановили, що пожежа виникла в житловій кімнаті одноповерхового будинку. Під час гасіння пожежі виявлено тіла двох загиблих чоловічої статі.

Також РБК-Україна писало, що середу вранці, першого січня, в селі Виповзів Чернігівській області сталася пожежа в приватному будинку, в результаті якої загинув чоловік.

Крім цього, 30 грудня в Донецькій області виникла пожежа в міському наркологічному диспансері міста Краматорська. Причина пожежі встановлюється.