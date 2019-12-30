В Донецкой области горел наркологический диспансер

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Пожар возник в помещении профилактического осмотра больных

В Донецкой области возник пожар в городском наркологическом диспансере города Краматорска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что информация о пожаре поступила 29 декабря в 21:20. Пожар возник по адресу город Константиновка, ул. Европейская.

По прибытию на место происшествия спасателями установлено, что на первом этаже 3-х этажного здания, в помещении профилактического осмотра больных, наблюдается задымление. На момент прибытия подразделения персонал больницы самостоятельно вышел из здания. Пожар локализован в 21:50, а ликвидирован в 22:19.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, на прошлой неделе в Старобельске Луганской области возник пожар в интернате, в результате которой погибли люди. Горел один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.

РБК-Украина писало, что в Киеве 29 декабря в Дарницком районе в 13:10 возник пожар в 14-этажном жилом доме, в результате которой погиб человек.