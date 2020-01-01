В Черниговской области произошел пожар в жилом доме, есть жертва

Фото с места происшествия (dsns.gov.ua)

Вероятной причиной трагедии послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательной печи

В среду утром, первого января, в селе Выползов Черниговской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в 7:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре.

"Совместными действиями в 08:25 пожар был локализован, а в 10:00 окончательно ликвидирован. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат дома тело хозяина, 1954 года рождения. Вероятной причиной трагедии послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательной печи. Всего на тушение пожара было привлечено 11 человек и 2 единицы специальной техники", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре накануне новогодней ночи произошел пожар в жилом доме. По прибытию на место пожара спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома. Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужского пола.

Также РБК-Украина писало, что 30 декабря в Донецкой области возник пожар в городском наркологическом диспансере города Краматорска. Причина пожара устанавливается.