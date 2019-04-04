В Запорожье отопительный сезон завершится 5 апреля

Отопительный сезон 2018-2019 в Запорожье завершится уже завтра, 5 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Запорожья Владимира Буряка в Facebook.

Концерну "Городские тепловые сети", предприятиям и организациям Запорожья, осуществляющим теплоснабжение, ОСМД, ЖСК, другим управителям и совладельцам многоквартирных домов поручено провести отключение потребителей от тепла.

"Принял решение о завершении отопительного сезона в Запорожье с завтрашнего дня.", - написал мэр Запорыжжя 4 апреля.

Напомним, в 2018 году отопление в городе отключили также 5 апреля.

По действующему законодательству, если в течение трех дней среднесуточная температура воздуха держится на уровне 8 градусов тепла и больше, тогда отопление в домах и учреждениях могут отключать.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на заседании исполнительный комитет городского совета Винницы принял решение завершить отопительный сезон 8 апреля.

Кроме того, в Киевской городской государственной администрации приняли решение завершить отопительный сезон 6 апреля 2019 года. Кроме того, в Луцке во время заседания исполкома городского совета было принято решение завершить отопительный сезон 5 апреля, а в Николаеве - 6 апреля.

Напомним, в Днепре, Одессе и Херсоне уже завершился отопительный сезон. В частности, в Херсоне днем ​​окончания отопительного сезона считается 31 марта, в Днепре и Одессе - 1 апреля.