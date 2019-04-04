У Запоріжжі опалювальний сезон завершиться 5 квітня

Опалювальний сезон 2018-2019 в Запоріжжі завершиться вже завтра, 5 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Запоріжжя Володимира Бурякам у Facebook.

Концерну "Міські теплові мережі", підприємствам і організаціям Запоріжжя, здійснює теплопостачання, ОСББ, ЖБК, іншим управителям і співвласникам багатоквартирних будинків доручено провести відключення споживачів від тепла.

"Прийняв рішення про завершення опалювального сезону в Запоріжжі з завтрашнього дня.", - написав мер Запоріжжя 4 квітня.

Нагадаємо, в 2018 році опалення в місті відключили також 5 квітня.

За чинним законодавством, якщо протягом трьох днів середньодобова температура повітря тримається на рівні 8 градусів тепла і більше, тоді опалення в будинках і установах можуть відключати.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на засіданні виконавчий комітет міської ради Вінниці прийняв рішення завершити опалювальний сезон 8 квітня.

Крім того, у Київській міській державній адміністрації прийняли рішення завершити опалювальний сезон 6 квітня 2019 року. Крім того, у Луцьку під час засідання виконкому міської ради було прийнято рішення завершити опалювальний сезон 5 квітня, а в Миколаєві - 6 квітня.

Нагадаємо, у Дніпрі, Одесі і Херсоні вже завершився опалювальний сезон. Зокрема, у Херсоні днем закінчення опалювального сезону вважається 31 березня, у Дніпрі та Одесі - 1 квітня.