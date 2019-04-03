В Луцке завершится отопительный сезон 5 апреля

Фото: отопительный сезон (pixabay.com/Goergl)

В случае понижения температуры воздуха, подачу тепла в жилые дома и других помещений будет восстановлено

В Луцке (Волынская область) отопительный сезон 2018-2019 официально завершится 5 апреля. Данное решение было принято 3 апреля на заседании исполнительного комитета городского совета, передает пресс-служба Луцкого городского совета.

Директор департамента ЖКХ Юрий Крась отметил, что из-за существенного повышения среднесуточной температуры воздуха, а также из-за многочисленных обращений жителей города за высокие параметры отопления в квартирах, возникла необходимость приостановления отопления. Он предложил приостановить подачу теплоносителя в жилые дома с 5 апреля 2019 года.

Кроме того, первый заместитель мэра Григорий Недопад предложил в случае понижения температуры воздуха, подачу тепла в жилые дома и других помещений сразу будет восстановлено.

Члены исполнительного комитета единогласно поддержали проект решения с изменением.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение завершить отопилельный сезон 6 апреля.

Напомним, отопительный сезон 2018-2019 годов в Украине начался с наибольшими запасами газа за 4 года.