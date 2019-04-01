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В трех городах Украины завершился отопительный сезон

Новости » Общество    01.04.2019 - 12:27
В трех городах Украины завершился отопительный сезон
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Днепре, Одессе и Херсоне завершается отопительный сезон раньше срока

В Днепре, Одессе и Херсоне завершается отопительный сезон 2018-2019 годов. Об этом сообщает РБК-Украина.

В Херсоне днем ​​окончания отопительного сезона для общеобразовательных учебных заведений, детских учебных заведений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, жилого фонда, предприятий и организаций согласно распоряжению считается 31 марта, говорится на сайте горсовета.

Также в понедельник, 1 апреля 2019, в Одессе завершается отопительный сезон, говорится в подписанном распоряжении на сайте горсовета.

Кроме того, в Днепре сегодня, 1 апреля, завершается отопительный сезон. На сайте горсовета говорится об окончании отопительного сезона 2018-2019 гг. 1 апреля. Такое решение обусловлено повышением среднесуточной температуры воздуха.

Отметим, что по всей Украине отопительный сезон завершается 15 апреля.

Напомним, отопительный сезон 2018-2019 годов в Украине начался с наибольшими запасами газа за 4 года.

В Украине календарный отопительный сезон стартовал 15 октября, однако власти на местах принимали решение о подаче тепла с учетом погодных условий. 

В Кабинете министров констатировали готовность Украины к отопительному сезону еще 14 сентября. По данным Минрегиона, социальная инфраструктура Украины почти на 100% готова, в середине прошлого месяца начались запуски на всех котельных.

 

 

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