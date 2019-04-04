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В Виннице отопительный сезон завершится 8 апреля

Новости » Общество    04.04.2019 - 17:24
В Виннице отопительный сезон завершится 8 апреля
Фото: отопление (Виталий Носач, РБК-Украина)

Детские учреждения, больницы, учреждения социальной защиты отключат от теплоснабжения согласно заявкам их руководителей

В Виннице отопительный сезон 2018-2019 официально завершится в понедельник, 8 апреля.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  Винницкий городской совет.

На заседании исполнительный комитет горсовет принял решение завершить отопительный сезон. 

Как отметили в ведомстве,  согласно прогнозам синоптиков, в течение следующей недели ожидается потепление. А именно, устойчивое превышение среднесуточной температуры воздуха более 8 градусов по Цельсию.

"Исполнительный комитет городского совета четвертого апреля принял решение о завершении отопительного сезона 2018-2019 годов. Подача тепла в дома и учреждения, которые подключены к централизованному отоплению, прекращается восьмого апреля", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, детские учреждения, больницы, учреждения социальной защиты отключат от теплоснабжения согласно заявкам их руководителей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение завершить отопительный сезон 6 апреля 2019 года.  Кроме того, в Луцке во время заседания исполкома городского совета было принято решение завершить отопительный сезон 5 апреля, а в Николаеве - 6 апреля.

Напомним, в Днепре, Одессе и Херсоне уже завершился отопительный сезон. В частности, в Херсоне днем ​​окончания отопительного сезона считается 31 марта, в Днепре и Одессе - 1 апреля.

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