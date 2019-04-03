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В Киеве отопительный сезон завершается 6 апреля

Новости » Общество    03.04.2019 - 10:42
В Киеве отопительный сезон завершается 6 апреля
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Учреждения соцсферы будут отключать от отопления по индивидуальным заявкам

Отопительный сезон 2018-2019 в Киеве официально завершается с 6 апреля. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на брифинге заявил, что учреждения социальной сферы будут отключать от отопления по индивидуальным заявкам.

"Напомню, что решение о завершении отопительного сезона орган местного самоуправления принимает, исходя из погодных условий. По информации, которую предоставил нам "Укргидрометцентр", температура воздуха будет повышаться. Поэтому уже с 6 апреля мы завершаем работу системы централизованного отопления. Отдельно отмечаю, что учреждения социальной сферы будут отключать от отопления только по их индивидуальным заявкам, то есть по решению администраций этих учреждений", - отметил Пантелеев.

В КГГА заявили, что, несмотря на ряд вызовов, сезон прошел стабильно и надежно. Пантелеев отметил, что в течение отопительного сезона "Киевтеплоэнерго" выявило и устранило почти 6 тыс. повреждений тепловых сетей.

Отметим, что по всей Украине отопительный сезон завершается 15 апреля.

Напомним, в Днепре, Одессе и Херсоне уже завершился отопительный сезон. В частности, в Херсоне днем ​​окончания отопительного сезона считается 31 марта, в Днепре и Одессе - 1 апреля.

Добавим, отопительный сезон 2018-2019 годов в Украине начался с наибольшими запасами газа за 4 года.

 

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Темы: Отопительный сезон
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