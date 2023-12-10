На Запорізькому напрямку ЗСУ дроном ліквідували живу силу та техніку окупантів (відео)

Військові 82 окремої десантно-штурмової бригади ліквідували живу силу та техніку окупантів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

За даними ЗСУ, на Запорізькому напрямку підрозділом ударних БПЛА 82 окремої десантно-штурмової бригади була виявлена група бійців армії РФ, які переміщалися на броньованій техніці.

"Оперативна та професійна робота десантників-пілотів продемонстрована на відео. Точні попадання по живій силі противника, пошкодження техніки ворога та не допущення диверсійно-штурмових дій з боку армії РФ", - додали військові.

Виробництво зброї в Україні

З початку повномасштабного вторгнення російських терористів Україна поступово нарощує своє виробництво зброї.

Як розповідав міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін, сильно зросло виробництво боєприпасів, але цього досі не вистачає для того, щоб покрити всі потреби. Зокрема, до кінця року наша країна хоче виготовляти десятки тисяч безпілотників щомісяця.

Тим часом українські фахівці розпочали серійне виробництво аналогів іранських дронів-камікадзе "Шахед".

Ми також повідомляли, що на початку місяця Міністерство оборони завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам, розроблених вітчизняними підприємствами.

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