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Україна почала серійне виробництво аналогів "Шахедів", випускає десятки на місяць

Україна, Четвер 16 листопада 2023 12:47
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Україна почала серійне виробництво аналогів "Шахедів", випускає десятки на місяць Фото: Олександр Камишін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів". За місяць таких дронів виробляють десятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації, якого цитує "Форбс Україна".

За його словами, оборонна сфера робить важливий внесок в економіку країни. У майбутньому вона повинна стати головним сектором української економіки.

"Починаючи з того, що називають "українським Шахедом", ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри", - сказав міністр.

Він додав, що кратне збільшення виробництва не задовольняє уряд: "Нас задовольняє десятикратне зростання і більше. У нас по багатьох напрямах є таке зростання".

Камишін наголосив, що зараз не йдеться про інтеграцію "Укроборонпрому" з бізнесом. Але державний завод допомагає приватним невеликим дроновим компаніям.

"У цьому плані "український Шахед" з'явився саме на державному заводі", - підкреслив міністр.

Українська зброя

Як відомо, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва. Цього року Кабмін виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Крім того, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. До цього вже приєдналися декілька виробників зброї з різних країн.

Нещодавно Міноборони також заявило, що зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. На період війни спростили виробничий цикл і процес випробувань.

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