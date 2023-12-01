Міноборони завершило тестування нових зразків "окопної РЕБ"

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка в коментарі АрміяІnform .

Як розповів Гаврилюк, нині засоби були рекомендовані до проведення кодифікації та реєстрації як штатно-табельних предметів постачання з метою подальшої експлуатації нашими військовими.

"Серед систем, які нещодавно були допущені до експлуатації Міністерством оборони України, - комплекс радіоелектронної боротьби, який використовується для боротьби з усіма типами ворожих БПЛА, здатен подавляти сигнали управління, передачі даних супутникової навігації GPS, ГЛОНАСС, Galileo і Beidou, а також створювати множину фальшивих сигналів. Комплекс має пасивну систему виявлення та пеленгації безпілотників", - додав заступник міністра оборони.

Наразі ще два зразки вітчизняних систем "окопної РЕБ" проходять кодифікацію, а саме:

комплекс, який протидіятиме "Ланцетам";

комплекс, який захищатиме від ворожих FPV-дронів.

Виробництво зброї в Україні

З початку повномасштабного вторгнення російських терористів Україна поступово нарощує своє виробництво зброї.

Як розповідав міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін, сильно зросло виробництво боєприпасів, але цього досі не вистачає для того, щоб покрити всі потреби. Зокрема, до кінця року наша країна хоче виготовляти десятки тисяч безпілотників щомісяця.

Тим часом українські фахівці розпочали серійне виробництво аналогів іранських дронів-камікадзе "Шахед".