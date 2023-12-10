На Запорожском направлении ВСУ дроном ликвидировали живую силу и технику оккупантов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

По данным ВСУ, на Запорожском направлении подразделением ударных БПЛА 82 отдельной десантно-штурмовой бригады была обнаружена группа бойцов армии РФ, которые перемещались на бронированной технике.

"Оперативная и профессиональная работа десантников-пилотов продемонстрирована на видео. Точные попадания по живой силе противника, повреждения техники врага и недопущения диверсионно-штурмовых действий со стороны армии РФ", - добавили военные.

Производство оружия в Украине

С начала полномасштабного вторжения российских террористов, Украина постепенно наращивает свое производство оружия.

Как рассказывал министр по стратегической промышленности Александр Камышин, сильно выросло производство боеприпасов, но этого до сих пор не хватает для того, чтобы покрыть все потребности. В частности, до конца года наша страна хочет производить десятки тысяч беспилотников ежемесячно.

Тем временем украинские специалисты приступили к серийному производству аналогов иранских дронов-камикадзе "Шахед".

Мы также сообщали, что в начале месяца Министерство обороны завершило тестирование тактических средств радиопомех баражирующим боеприпасам и FPV-дронам, разработанным отечественными предприятиями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.