Нагадаємо, що в ніч на 21 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждав дитячий садок, а у сусідній п'ятиповерхівці зайнялася пожежа у квартирі.

Перед цим, удень 20 листопада, окупанти завдали ударів по місту керованими авіабомбами - одна з них упала поблизу багатоповерхового будинку.

Через ту атаку постраждали щонайменше 17 людей, також було пошкоджено житлові будинки, автомобілі та магазин.

Крім того, в енергосистемі України зберігається напружена ситуація.

Раніше в "Укренерго" попереджали про вимушені обмеження електропостачання та застосування графіків відключень до трьох черг одночасно по всій країні.

Водночас в обленерго пояснювали, у яких будинках Запоріжжя світло взимку не вимикатимуть.