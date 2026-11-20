Удень 20 листопада окупанти били авіабомбами по Запоріжжю. Одна з них упала поблизу багатоповерхівки, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна у Telegram.

О 16.05 кількість поранених внаслідок російських ударів по Запоріжжю зросла до чотирьох людей, серед них дитина.

"На щастя, травми не тяжкі. Обом постраждалим надають необхідну медичну допомогу", - каже він.

Пізніше стало відомо, що поранено двох жінок.

Росіяни завдали удару поруч із багатоповерхівкою в Космічному районі Запоріжжя, заявив Семікін.

Раніше РБК-Україна писало, що росіяни ввечері 16 листопада атакували Україну балістикою. Ворог вдарив ракетами по Києву, Дніпру та Запоріжжю, після чого в обох містах пролунали потужні вибухи.

У Запорізькій ОВА поінформували, що під ударом балістики опинилося промислове підприємство.

Крім того, окупанти 13 листопада вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали щонайменше чотири людини, серед них - двоє дітей.