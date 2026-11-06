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У Запоріжжі не вимикатимуть світло у частині будинків взимку: деталі від обленерго

13:51 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
У Запоріжжі не вимикатимуть світло у частині будинків взимку: деталі від обленерго Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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У Запоріжжі будинки з електроопаленням планують не відключати від електропостачання під час застосування графіків погодинних відключень узимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці АТ "Запоріжжяобленерго" Зореславу Цупренко під час брифінгу.

За її словами, обласна державна адміністрація працює над оновленням нормативної бази. Документи мають закріпити, що такі будинки не підлягатимуть погодинним відключенням електроенергії в зимовий період.

Цупренко пояснила, що ще взимку 2026 року будинки з електроопаленням фактично прирівняли до об'єктів критичної інфраструктури. Тому цієї зими їх не вимикатимуть.

Водночас нормативні документи, які мають врегулювати цей порядок, ще готують.

Опалювальний сезон у Запоріжжі

Нагадаємо, у Запоріжжі опалювальний сезон розпочався 2 листопада, як і кількох інших містах. Котельні планували запускати поетапно до 9 листопада, а на підключення всіх споживачів може знадобитися до двох тижнів. Спочатку тепло подають до соціальних закладів, а потім - до житлових будинків.

У Запорізькій ОВА повідомляли про повну готовність регіону до опалювального сезону. Зокрема, до зими підготували понад 4500 житлових будинків, 320 соціальних закладів, 158 котелень і понад 500 кілометрів теплових мереж.

РБК-Україна раніше також розповідало, що під час сильних морозів невеликі міста можуть залишатися без електроенергії на кілька днів через російські атаки на ключові підстанції. За словами експерта, ризик тривалих відключень особливо високий там, де електропостачання залежить від однієї підстанції, тоді як великі міста мають більш розвинену енергосистему.

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Запоріжжя Вимкнення світла Опалювальный сезон
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