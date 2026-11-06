У Запоріжжі не вимикатимуть світло у частині будинків взимку: деталі від обленерго

У Запоріжжі будинки з електроопаленням планують не відключати від електропостачання під час застосування графіків погодинних відключень узимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці АТ "Запоріжжяобленерго" Зореславу Цупренко під час брифінгу.

За її словами, обласна державна адміністрація працює над оновленням нормативної бази. Документи мають закріпити, що такі будинки не підлягатимуть погодинним відключенням електроенергії в зимовий період.

Цупренко пояснила, що ще взимку 2026 року будинки з електроопаленням фактично прирівняли до об'єктів критичної інфраструктури. Тому цієї зими їх не вимикатимуть.

Водночас нормативні документи, які мають врегулювати цей порядок, ще готують.

Опалювальний сезон у Запоріжжі

Нагадаємо, у Запоріжжі опалювальний сезон розпочався 2 листопада, як і кількох інших містах. Котельні планували запускати поетапно до 9 листопада, а на підключення всіх споживачів може знадобитися до двох тижнів. Спочатку тепло подають до соціальних закладів, а потім - до житлових будинків.