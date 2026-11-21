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Ворог вдарив по Запоріжжю в ніч на 21 листопада, в результаті постраждала п'ятиповерхівка та дитсадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Запорізької ОВА.

"Під ударом опинився дитячий садок. Внаслідок атаки також загорілася квартира у сусідньому п’ятиповерховому будинку", - написали в адміністрації, опублікувавши фото постраждалого будинку. Інформація щодо травмованих уточнюється. На фото ОВА помітно загоряння у квартирі багатоповерхівки на третьому поверсі. Слід зазначити, що о 1:18 суботи Повітряні Сили повідомляли про рух реактивних дронів у напрямку Запоріжжя зі сходу. А близько 21:00, 20 листопада, ПС сповіщали про керовані авіабомби, які були спрямовані на місто та Донеччину загалом.