До трьох черг одночасно: в "Укренерго" попередили про відключення світла 21 листопада
У суботу, 21 листопада, в частині областей України протягом усієї доби діятимуть планові графіки відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Як зазначають енергетики, через наслідки російських атак на енергосистему обмеження діятимуть для різних категорій споживачів.
Для побутових та всіх інших споживачів - графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг. Для промисловості - графіки обмеження потужності.
В "Укренерго" зазначають, що енергетики цілодобово ремонтують пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути стабільне електропостачання в оселі українців.
Дізнатися точний час відключень за своєю адресою можна на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу (обленерго).
Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, російські війська знову атакували українську енергетичну інфраструктуру, пошкодивши підстанції "Укренерго".
Через це в частині регіонів вимушено запроваджували екстрені знеструмлення - зокрема, аварійні відключення застосували у Полтавській та Харківській областях.
Також через дефіцит потужності в західних областях запровадили жорсткі обмеження - в окремих регіонах світло подавали лише на кілька годин на добу.
Окрім того, в "Укренерго" раніше попереджали, якими були графіки відключень на 20 листопада, коли обсяг обмежень становив від 0,5 до 3 черг.