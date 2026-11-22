Напомним, что в ночь на 21 ноября российские войска атаковали Запорожье. В результате обстрела пострадал детский сад, а в соседней пятиэтажке загорелся пожар в квартире.

Перед этим, днем 20 ноября, оккупанты нанесли удары по городу управляемыми авиабомбами - одна из них упала вблизи многоэтажного дома.

Из-за этой атаки пострадали по меньшей мере 17 человек, также были повреждены жилые дома, автомобили и магазин.

Кроме того, в энергосистеме Украины сохраняется напряженная ситуация.

Ранее в "Укрэнерго" предупреждали о вынужденных ограничениях электроснабжения и применении графиков отключений до трех очередей одновременно по всей стране.

В то же время в облэнерго объясняли, в каких домах Запорожья свет зимой не будут выключать.