На Запорізькій АЕС стався 15-й блекаут з моменту окупації

00:35 27.04.2026 Пн
2 хв
Чому стався блекаут?
aimg Едуард Ткач
Фото: кожен подібний інцидент підвищує ризик для ядерної та радіаційної безпеки (Getty Images)

У неділю, 26 квітня, Запорізька АЕС вчергове перебувала у блекауті. Наразі це вже був 15-й блекаут з початку окупації у 2022 році.

Згідно повідомленню, атомна електростанція вкотре втратила зовнішнє електроживлення.

"Відбулося відключення лінії електропередачі "Феросплавна‑1", через що станція перейшла в режим блекауту. Впродовж півтори години станція живилася від 19-и резервних дезельгенераторів", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" наголосили, що це вже 15-й випадок блекаут на ЗАЕС після її окупації. У компанії підкреслили, що кожен такий інцидент підвищує ризик для ядерної та радіаційної безпеки не лише України, але й Європи.

"Ситуація вкотре підтверджує необхідність якнайшвидшого повернення станції під повний контроль України та її законного оператора - Енергоатома, що є єдиною гарантією безпечної експлуатації найбільшої атомної станції Європи", - сказано у дописі.

Запорізька АЕС

Нагадаємо, що 16 квітня Запорізька АЕС також тимчасово втратила зовнішнє електропостачання. На той момент це був уже другий випадок втрати електропостачання за тиждень і 14-й - від початку повномасштабної війни.

Також ми писали, що 26 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ Рафаелем Гросссі. Під час зустрічі український лідер заявив, що для безпечної експлуатації станція має повернутися під контроль України.

