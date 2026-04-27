На Запорізькій АЕС стався 15-й блекаут з моменту окупації

Згідно повідомленню, атомна електростанція вкотре втратила зовнішнє електроживлення.

"Відбулося відключення лінії електропередачі "Феросплавна‑1", через що станція перейшла в режим блекауту. Впродовж півтори години станція живилася від 19-и резервних дезельгенераторів", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" наголосили, що це вже 15-й випадок блекаут на ЗАЕС після її окупації. У компанії підкреслили, що кожен такий інцидент підвищує ризик для ядерної та радіаційної безпеки не лише України, але й Європи.

"Ситуація вкотре підтверджує необхідність якнайшвидшого повернення станції під повний контроль України та її законного оператора - Енергоатома, що є єдиною гарантією безпечної експлуатації найбільшої атомної станції Європи", - сказано у дописі.