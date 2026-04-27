40 лет Чернобылю Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

На Запорожской АЭС произошел 15-й блэкаут с момента оккупации

00:35 27.04.2026 Пн
2 мин
Почему произошел блэкаут?
aimg Эдуард Ткач
Фото: каждый подобный инцидент повышает риск для ядерной и радиационной безопасности (Getty Images)

В воскресенье, 26 апреля, Запорожская АЭС в очередной раз находилась в блэкауте. Сейчас это уже был 15-й блэкаут с начала оккупации в 2022 году.

Согласно сообщению, атомная электростанция в очередной раз потеряла внешнее электропитание.

"Произошло отключение линии электропередачи "Ферросплавная-1", из-за чего станция перешла в режим блэкаута. В течение полутора часов станция питалась от 19-и резервных дезельгенераторов", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что это уже 15-й случай блэкаута на ЗАЭС после ее оккупации. В компании подчеркнули, что каждый такой инцидент повышает риск для ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и Европы.

"Ситуация еще раз подтверждает необходимость скорейшего возвращения станции под полный контроль Украины и ее законного оператора - Энергоатома, что является единственной гарантией безопасной эксплуатации крупнейшей атомной станции Европы", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС

Напомним, что 16 апреля Запорожская АЭС также временно потеряла внешнее электроснабжение. На тот момент это был уже второй случай потери электроснабжения за неделю и 14-й - с начала полномасштабной войны.

Также мы писали, что 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Во время встречи украинский лидер заявил, что для безопасной эксплуатации станция должна вернуться под контроль Украины.

