Разом із ЗАЕС росіяни захопили американські технології. Що зроблять США для їх повернення?

Уряд США стурбований тим фактом, що у березні 2022 року росіяни окупували Запорізьку атомну електростанцію і одночасно захопили активи (ядерне паливо) та технології американської інжинірингової компанії Westinghouse.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спеціального посланця з питань енергетичної інтеграції міністерства енергетики США Джошуа Волц, які він сказав під час зустрічі із журналістами.

"Технологія, яка там є, - важлива для Westinghouse. Позиція, щодо того, що там відбувається, буде частиною майбутніх переговорів", - додав Джошуа Волц.

Урядовець додав, що головний аспект у питанні ЗАЕС для США – це безпека роботи атомної електростанції.

"Так, ми стурбовані цим фактом", - сказав він.

Нагадаймо, Запорізька атомна електростанція була захоплена російським військами на початку березня 2022 року. Станція пережила вже більше 10 відключень через обстріли ліній електропередачі з окупованих територій. У середині квітня будо вже 14-те знеструмлення станції.

Росіяни вже давно намагаються інтегрувати ЗАЕС до своєї енергосистеми. Для цього, навіть, готувалися заходи для додаткового водопостачання, оскільки через руйнування греблі Каховського водосховища, станція втратила основне джерело води.

Компанія Westinghouse на сьогодні є єдиним постачальником ядерного палива в Україну. До повномасштабного вторгнення вона, зокрема, постачала ядерне паливо для реакторів ЗАЕС.

У матеріалі РБК-Україна "РФ заволоділа секретними кодами на ЗАЕС. У США претензії до "Росатома" розповідається, що росіяни отримати доступ до секретної інформації, захопивши майно і технології їх компанії на станції. США спрямували листа до російської атомної компанії, в якому попередили про відповідальність за отримання таких даних.