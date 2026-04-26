Головна » Новини » Війна в Україні

Запорізька АЕС має повернутися під контроль України: Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ

17:55 26.04.2026 Нд
Чому важливо, щоб Запорізька АЕС знову була під контролем України?
aimg Едуард Ткач
Запорізька АЕС має повернутися під контроль України: Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ Фото: зустріч Рафаеля Гроссі та Володимира Зеленського (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський у неділю зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Під час зустрічі були обговорені питання щодо ЗАЕС, зокрема повернення об'єкта під контроль України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Читайте також: Запорізька АЕС знову знеструмлена: МАГАТЕ розслідує причину

"Під час зустрічі... наголосив на неприпустимості формалізації та легалізації російського перебування на Запорізькій атомній електростанції", - заявив президент.

За його словами, він та Гроссі обговорили тимчасові відключення від електропостачання блоків АЕС, зниження їхньої потужності та можливі наслідки "цих злочинних дій".

Також Зеленський підкреслив, що для безпечної експлуатації станція має повернутися під керівництво ліцензованого оператора та ядерного регулятора України.

"Домовилися продовжувати місії МАГАТЕ для забезпечення постійного моніторингу стану ЗАЕС. Вдячний Рафаелю Гроссі та команді агентства за візит до нашої країни в сорокові роковини Чорнобильської катастрофи", - резюмував глава держави.

Запорізька АЕС

Нагадаємо, незадовго до зустрічі з Гросссі Зеленський анонсував, що планує обговорити з ним деокупацію Запорізької АЕС мирним шляхом. Він також наголосив, що ризики та наслідки на цій атомній станції можуть бути більшими, ніж на Чорнобильській АЕС.

Додамо, днями в уряді США висловили занепокоєння тим, що РФ захопила у 2022 році ЗАЕС разом із ядерним паливом та технологіями інжинірингової компанії Westinghouse.

Більше по темі:
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським