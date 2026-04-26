Запорізька АЕС має повернутися під контроль України: Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ

Президент України Володимир Зеленський у неділю зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Під час зустрічі були обговорені питання щодо ЗАЕС, зокрема повернення об'єкта під контроль України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Під час зустрічі... наголосив на неприпустимості формалізації та легалізації російського перебування на Запорізькій атомній електростанції", - заявив президент.

За його словами, він та Гроссі обговорили тимчасові відключення від електропостачання блоків АЕС, зниження їхньої потужності та можливі наслідки "цих злочинних дій".

Також Зеленський підкреслив, що для безпечної експлуатації станція має повернутися під керівництво ліцензованого оператора та ядерного регулятора України.

"Домовилися продовжувати місії МАГАТЕ для забезпечення постійного моніторингу стану ЗАЕС. Вдячний Рафаелю Гроссі та команді агентства за візит до нашої країни в сорокові роковини Чорнобильської катастрофи", - резюмував глава держави.