Запорізька АЕС знову знеструмлена: МАГАТЕ розслідує причину

02:45 17.04.2026 Пт
МАГАТЕ розслідує вже 14-ту втрату живлення. Скільки часу станція була без світла?
aimg Катерина Коваль
Запорізька АЕС знову знеструмлена: МАГАТЕ розслідує причину Фото: гендиректор МАГАТО Рафаель Гроссі (Getty Images)

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) тимчасово втратила зовнішнє електропостачання ввечері 16 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис МАГАТЕ.

14-й випадок

Як зазначили в МАГАТЕ, це вже другий випадок втрати живлення менш ніж за тиждень і 14-й - від початку повномасштабної війни. Причина відключення наразі невідома, місцева команда агентства проводить розслідування та стежить за ситуацією.

Зовнішнє живлення вдалося відновити через 40 хвилин. У МАГАТЕ наголосили, що цей інцидент "привертає увагу до постійно хиткої ситуації з ядерною безпекою".

Попереднє відключення

Востаннє ЗАЕС втрачала зовнішнє живлення 14 квітня. Тоді зв’язок відновили за півтори години.

Росія вже давно намагається інтегрувати Запорізьку АЕС у власну енергосистему. Окупаційна адміністрація на станції намагається запровадити там порядки, типові для російських атомних електростанцій.

Як повідомляло РБК-Україна, ще наприкінці лютого Україна та Росія домовилися про локальне перемир’я, щоб відремонтувати резервну лінію електропередачі напругою 330 кВ.

