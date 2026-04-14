Запорізька АЕС залишилась без електропостачання, - МАГАТЕ

09:01 14.04.2026 Вт
2 хв
Найбільша атомна станція Європи знову без жодної зовнішньої лінії живлення
aimg Олена Чупровська
Фото: ЗАЕС відключилась від зовнішнього живлення (Getty Images)

Запорізька атомна електростанція вранці залишилась без жодного зовнішнього джерела живлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МАГАТЕ у X.

Що сталося на ЗАЕС

Вранці перестала працювати остання зовнішня лінія електропередач Запорізької АЕС. Станція повністю втратила зовнішнє живлення.

Щоб забезпечити роботу систем безпеки, автоматично увімкнулися резервні дизельні генератори. Команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на об'єкті, стежить за ситуацією.

Що каже МАГАТЕ

"Втрата зовнішнього електропостачання вкотре підкреслює ризики для ядерної безпеки під час конфлікту", - цитують в організації слова генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Паралельно агентство веде переговори з обома сторонами щодо нового локального перемир'я - воно потрібне для ремонту ще однієї лінії електропередач, яка могла б відновити зовнішнє живлення станції.

Це вже не перший випадок

Нагадаємо, 24 березня ЗАЕС вже втрачала зв'язок із ключовою лінією електропередач "Дніпровська" напругою 750 кВ.

Тоді найбільша атомна станція Європи залишилась лише на одній резервній лінії, а генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі оголосив про початок переговорів щодо локального перемир'я для ремонту пошкодженої ділянки.

Тим часом, на початку березня після понад трьох тижнів відключення на ЗАЕС відновили роботу високовольтної лінії 330 кВ "Феросплавна-1".

Як повідомляло РБК-Україна, це стало можливим завдяки тимчасовому "режиму тиші", який МАГАТЕ погодило з обома сторонами конфлікту.

Ще наприкінці лютого Україна та РФ домовились про локальне перемир'я для ремонту резервної лінії живлення 330 кВ. Перед початком робіт у зоні проведення ремонту також тривало розмінування.

Запорізька АЕСМАГАТЕ