Запорожская АЭС осталась без электроснабжения, - МАГАТЭ

Что произошло на ЗАЭС

Утром перестала работать последняя внешняя линия электропередач Запорожской АЭС. Станция полностью потеряла внешнее питание.

Чтобы обеспечить работу систем безопасности, автоматически включились резервные дизельные генераторы. Команда МАГАТЭ, которая постоянно находится на объекте, следит за ситуацией.

Что говорит МАГАТЭ

"Потеря внешнего электроснабжения в очередной раз подчеркивает риски для ядерной безопасности во время конфликта", - цитируют в организации слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Параллельно агентство ведет переговоры с обеими сторонами о новом локальном перемирии - оно нужно для ремонта еще одной линии электропередач, которая могла бы восстановить внешнее питание станции.

Это уже не первый случай

Напомним, 24 марта ЗАЭС уже теряла связь с ключевой линией электропередач "Днепровская" напряжением 750 кВ.

Тогда крупнейшая атомная станция Европы осталась только на одной резервной линии, а генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о начале переговоров о локальном перемирии для ремонта поврежденного участка.