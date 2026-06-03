Запорізька АЕС була відключена від електрики, - МАГАТЕ

ЗАЕС вже 17-й раз залишилася без світла через удар дрона по підстанції на іншому березі Дніпра. Аварійні генератори підхопили навантаження, але ядерна безпека знову опинилася під загрозою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) в соцмережі Х.
Дрон вдарив по Нікопольській підстанції - вона розташована на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра. Через це єдина лінія зовнішнього електропостачання станції тимчасово відключилася.
Без зовнішнього живлення ЗАЕС залишалася близько 20 хвилин.
Відразу після відключення автоматично запустилися аварійні дизельні генератори - вони подавали електроенергію на станцію весь цей час.
Незадовго до півночі лінію вдалося відновити, і генератори зупинили.
"Інцидент знову підкреслює постійні загрози ядерній безпеці під час війни", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Він наголосив на необхідності військового стримування, щоб не допустити ризику ядерної аварії.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що інспектори МАГАТЕ побували на ЗАЕС після заяв окупантів про пошкодження і зафіксували нормальний рівень радіації. Під час огляду командам доводилося ховатися через звуки дронів і стрілянину поруч.
Як повідомляло РБК-Україна, ISW розкрив справжню мету Росії за фейками про ЗАЕС: у Інституті вивчення війни пояснили, що Кремль системно вигадує звинувачення в "українських ударах", щоб виправдати власні масові атаки вглиб України.