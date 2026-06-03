Запорізька АЕС була відключена від електрики, - МАГАТЕ

Що сталося вночі

Дрон вдарив по Нікопольській підстанції - вона розташована на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра. Через це єдина лінія зовнішнього електропостачання станції тимчасово відключилася.

Без зовнішнього живлення ЗАЕС залишалася близько 20 хвилин.

Як вийшли із ситуації

Відразу після відключення автоматично запустилися аварійні дизельні генератори - вони подавали електроенергію на станцію весь цей час.

Незадовго до півночі лінію вдалося відновити, і генератори зупинили.

Що каже МАГАТЕ

"Інцидент знову підкреслює постійні загрози ядерній безпеці під час війни", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він наголосив на необхідності військового стримування, щоб не допустити ризику ядерної аварії.