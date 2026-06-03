RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Запорожская АЭС была отключена от электричества, - МАГАТЭ

10:20 03.06.2026 Ср
2 мин
Это уже 17-й раз с начала войны России против Украины
aimg Елена Чупровская
Фото: ЗАЭС снова потеряла внешнее питание - 17-й раз с начала войны (Getty Images)

ЗАЭС уже 17-й раз осталась без света из-за удара дрона по подстанции на другом берегу Днепра. Аварийные генераторы подхватили нагрузку, но ядерная безопасность снова оказалась под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) в соцсети Х.

Читайте также: МАГАТЭ срочно требует от россиян доступа к машинному залу ЗАЭС

Что произошло ночью

Дрон ударил по Никопольской подстанции - она расположена на противоположном от ЗАЭС берегу Днепра. Из-за этого единственная линия внешнего электроснабжения станции временно отключилась.

Без внешнего питания ЗАЭС оставалась около 20 минут.

Как вышли из ситуации

Сразу после отключения автоматически запустились аварийные дизельные генераторы - они подавали электроэнергию на станцию все это время.

Незадолго до полуночи линию удалось восстановить, и генераторы остановили.

Что говорит МАГАТЭ

"Инцидент вновь подчеркивает постоянные угрозы ядерной безопасности во время войны", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул необходимость военного сдерживания, чтобы не допустить риска ядерной аварии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что инспекторы МАГАТЭ побывали на ЗАЭС после заявлений оккупантов о повреждениях и зафиксировали нормальный уровень радиации. Во время осмотра командам приходилось прятаться из-за звуков дронов и стрельбы рядом.

Как сообщало РБК-Украина, ISW раскрыл истинную цель России за фейками о ЗАЭС: в Институте изучения войны объяснили, что Кремль системно придумывает обвинения в "украинских ударах", чтобы оправдать собственные массовые атаки вглубь Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожская АЭСМАГАТЭ