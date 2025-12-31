Запоріжжя знову під обстрілом: РФ вдарила по промисловому обʼєкту

У Запоріжжі мешканці почули вибухи під час затяжної повітряної тривоги. Причиною став удар російських військ по об’єкту промислової інфраструктури.

"Вибух, який чули мешканці Запоріжжя, - це наслідок ворожої атаки по об’єкту промислової інфраструктури", - зазначив Федоров.

За його словами, внаслідок удару виникло кілька пожеж, на місцях працюють відповідні служби. Попередньо, інформації про поранених чи загиблих немає.

"На щастя, минулося без постраждалих. Повітряна тривога триває, закликаю залишатися в безпечних місцях", - наголосив очільник області.