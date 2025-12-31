Запорожье снова под обстрелом: РФ ударила по промышленному объекту

В Запорожской области более четырех часов продолжается воздушная тревога из-за очередной атаки российских войск. В самом Запорожье зафиксировано несколько пожаров, предварительно - без пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный телеграм-канал начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
В Запорожье жители услышали взрывы во время затяжной воздушной тревоги. Причиной стал удар российских войск по объекту промышленной инфраструктуры.
"Взрыв, который слышали жители Запорожья, - это следствие вражеской атаки по объекту промышленной инфраструктуры", - отметил Федоров.
По его словам, в результате удара возникло несколько пожаров, на местах работают соответствующие службы. Предварительно, информации о раненых или погибших нет.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Воздушная тревога продолжается, призываю оставаться в безопасных местах", - подчеркнул глава области.
Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что оккупанты нанесли удары по трем районам Запорожья. В результате атаки повреждены три многоэтажных дома, три частных дома и нежилые объекты.
В зданиях выбиты окна, разрушены балконы, повреждены крыши и фасады.
Напомним, что в ночь на 30 декабря в Запорожье снова зафиксировали атаку российских войск. Под удар попали объекты инфраструктуры и жилая застройка.
Тогда же в Одессе прогремели взрывы на фоне вражеской атаки. В этот же период в южных, северных и восточных областях Украины объявили угрозу применения баллистического вооружения.
Также напомним, что в ночь на 29 декабря Россия осуществила массированную атаку ударными дронами, запущенными сразу с нескольких направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство воздушных целей, впрочем отдельных попаданий избежать не удалось.