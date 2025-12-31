ua en ru
Война в Украине

Запорожье снова под обстрелом: РФ ударила по промышленному объекту

Украина, Среда 31 декабря 2025 15:31
UA EN RU
Запорожье снова под обстрелом: РФ ударила по промышленному объекту Фото: последствия удара РФ по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Сергей Козачук

В Запорожской области более четырех часов продолжается воздушная тревога из-за очередной атаки российских войск. В самом Запорожье зафиксировано несколько пожаров, предварительно - без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный телеграм-канал начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

В Запорожье жители услышали взрывы во время затяжной воздушной тревоги. Причиной стал удар российских войск по объекту промышленной инфраструктуры.

"Взрыв, который слышали жители Запорожья, - это следствие вражеской атаки по объекту промышленной инфраструктуры", - отметил Федоров.

По его словам, в результате удара возникло несколько пожаров, на местах работают соответствующие службы. Предварительно, информации о раненых или погибших нет.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Воздушная тревога продолжается, призываю оставаться в безопасных местах", - подчеркнул глава области.

Фото: последствия удара РФ по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

Обновлено: 15:55

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что оккупанты нанесли удары по трем районам Запорожья. В результате атаки повреждены три многоэтажных дома, три частных дома и нежилые объекты.

В зданиях выбиты окна, разрушены балконы, повреждены крыши и фасады.

Напомним, что в ночь на 30 декабря в Запорожье снова зафиксировали атаку российских войск. Под удар попали объекты инфраструктуры и жилая застройка.

Тогда же в Одессе прогремели взрывы на фоне вражеской атаки. В этот же период в южных, северных и восточных областях Украины объявили угрозу применения баллистического вооружения.

Также напомним, что в ночь на 29 декабря Россия осуществила массированную атаку ударными дронами, запущенными сразу с нескольких направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство воздушных целей, впрочем отдельных попаданий избежать не удалось.

