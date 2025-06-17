Запоріжжя зазнало потужних ударів: спалахнули пожежі, є руйнування
Російські війська завдали потужного удару по Запоріжжю в ніч на 17 червня. Пошкоджено кілька підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в Telegram.
"Внаслідок російської атаки на території одного з підприємств Запоріжжя сталася пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч. Екстрені служби вже працюють на місці", - повідомив Федоров.
За його словами, загалом окупаційні війська завдали по місту щонайменше чотири удари, які призвели до руйнувань на кількох локаціях. Інформація про постраждалих уточнюється.
"Є руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив глава ОВА.
Нічна атака на Україну 17 червня
Нагадаємо, вночі в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через запуск окупантами ударних дронів. У Києві пошкоджень зазнали житлові будинки, нежитлові забудови та транспортні засоби. Детальніше про атаку на Київ читайте в матеріалі РБК-Україна.
Рятувальники та екстрені служби працювали на 12 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Постраждали щонайменше 16 осіб.
Також під масованим обстрілом дронів і ракет опинилася Київщина. У Вишгородському районі постраждала жінка, а в Броварському спалахнули пожежі.
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