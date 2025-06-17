Київ атакують великі групи "Шахедів": в одному з районів міста "приліт"
В українській столиці в ніч на 17 червня пролунали вибухи. В одному з районів Києві зафіксовано падіння ворожого "Шахеда".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
За словами начальника Київської міської військової адміністрації, падіння "Шахеда" зафіксовано у Соломʼянському районі.
"Без подальшого загоряння", - додав Ткаченко.
Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці протиповітряна оборона також працює й на Оболоні.
Мер закликав містян перебувати в укриттях.
Оновлено о 00:35.
Мер Києва розповів, що у Соломʼянський район столиці після вибухів викликали бригаду швидкої.
"Бригада на місці. Рятувальники теж прямують. Ворожі БпЛА ще заходять на місто з півночі. Перебувайте в укриттях!", - додав Кличко.
Оновлено 00:49
Начальник КМВА Тимур Ткаченко написав, що у Солом'янському районі вже п'ятеро постраждалих через удар росіян.
Оновлено 00:53
Мер Києва Віталій Кличко написав, що у Солом'янському районі, за попередньою інформацією, є руйнування на верхньому поверсі житлової будівлі.
Оновлено 01:00
За словами Кличка, чотирьох постраждалих у Солом'янському районі госпіталізували медики. При цьому ще одному надали допомогу на місці.
Натомість бригада "швидкої" виїхала на виклик в Оболонському районі.
Оновлено 01:04
Ткаченко написав, що у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на двох локаціях.
При цьому за однією адресою пожежа.
Оновлено 01:10
За словами Кличка, у Святошинському районі вже дев'ять постраждалих. Чотирьох госпіталізували. Ще п'ятьом надали допомогу на місці.
Оновлено 01:30
У деяких районах столиці зафіксовано перебої у подачі електроенергії через атаку.
Атака на Україну
Зауважимо, що тривогу в місті було оголошено ще надвечір 16 червня. Окрім Києва повітряну тривогу також було оголошено і низці областей України.
Відомо, що російські війська запустили по країні ударні дрони.
Детальніше по загрозу, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що у ніч на 16 червня російські загарбники запустили проти України 138 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Сили ППО знешкодили 125 безпілотників.
Було зафіксовано влучання у 10 локаціях, а падіння збитих - у 8 локаціях.
Зокрема, у Києві внаслідок атаки постраждали люди, пошкоджено приватні будинки й торгівельні павільйони. Уламки збитих дронів впали в кількох районах столиці.
А в Запоріжжі внаслідок обстрілів почалася пожежа на одному з місцевих підприємств.
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