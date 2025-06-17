Запорожье подверглось мощным ударам: вспыхнули пожары, есть разрушения
Российские войска нанесли мощный удар по Запорожью в ночь на 17 июня. Повреждены несколько предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.
"В результате российской атаки на территории одного из предприятий Запорожья произошел пожар. Взрывной волной выбило окна в домах рядом. Экстренные службы уже работают на месте", - сообщил Федоров.
По его словам, в общей сложности оккупационные войска нанесли по городу как минимум четыре удара, которые привели к разрушениям на нескольких локациях. Информация о пострадавших уточняется.
"Есть разрушения на нескольких предприятиях. Там вспыхнули пожары. Взрывной волной повреждены находящиеся рядом дома. Информация о пострадавших уточняется", - отметил глава ОВА.
Ночная атака на Украину 17 июня
Напомним, ночью в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за запуска оккупантами ударных дронов. В Киеве повреждения получили жилые дома, нежилые застройки и транспортные средства. Подробнее об атаке на Киев читайте в материале РБК-Украина.
Спасатели и экстренные службы работали на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах. Пострадали как минимум 16 человек.
Также под массированным обстрелом дронов и ракет оказалась Киевская область. В Вышгородском районе пострадала женщина, а в Броварском вспыхнули пожары.
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