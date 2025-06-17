Київщина зазнала комбінованого удару: є постраждала та пошкодження
Російська армія завдала комбінованого масованого удару ракетами і дронами по Київській області в ніч на 17 червня. Уже відомо щонайменше про одну постраждалу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram.
"Ворог масовано атакує Київщину БПЛА та ракетами. Під ударами мирні населені пункти області. На жаль, у Вишгородському районі поранено жінку 1970 року народження. У неї різана рана правого плеча", - повідомив Калашник.
Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок, у якому вибило шибки.
Також наслідки російської атаки зафіксовано в Броварському районі Київської області. Там загорілися дах приватного будинку та господарська будівля на території підприємства.
Детальнішу інформацію про наслідки, як зазначив Калашник, буде надано пізніше, оскільки атака окупантів триває.
Удар по Києву 17 червня
Нагадаємо, росіяни здійснили масовану нічну атаку на українську столицю, запустивши дрони ударного типу "Шахед".
Під час атаки в Києві зникало світло в приватному секторі в Голосіївському районі, а також у Дарницькому районі - в районі Червоного Хутора. Мер столиці Віталій Кличко пояснив, що відключення не пов'язані з обстрілом, а сталися внаслідок спрацювання автоматики.
Також він розповів, що під час нальоту на Київ помер громадянин США.
Постраждали щонайменше 16 осіб, а наслідки атаки було зафіксовано на 12 локаціях у 6 районах столиці. Детальнішу інформацію про удар по Києву можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.