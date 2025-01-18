У Запоріжжі внаслідок ракетного удару зруйнований собор УПЦ МП

У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки військ РФ пошкоджений собор. Йдеться про Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "РІА Південь".

Свято-Андріївський кафедральний собор був серйозно пошкоджений внаслідок обстрілу Росії. Там повністю обвалилась стеля, дах вцілів, але перебували у храмі небезпечно. Суттєво пошкоджено церковне оздоблення та ікони. Також є зовнішні пошкодження собору.

За словами настоятеля храму, під час вибуху у соборі було дві людини, вони не постраждали. Протоієрей уточнив, що у храмі перебували черговий та одна жінка-парафіянка.

Зазначається, що собор був пошкоджений внаслідок вибухової хвилі зранку 18 січня.

Удар по Запоріжжю

Сьогодні, 18 січня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа балістична ракета влучила у підприємство, вибухова хвиля завдала значних руйнувань.

За словами голови Запорізької ОВА, через ворожу атаку було частково зруйновано адмінбудівлю одного з промислових обʼєктів, пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

Станом на 12:30 відомо про 10 постраждалих у Запоріжжі. Доля ще трьох людей поки невідома.

Також сьогодні росіяни спрямували балістичні ракети на Київ. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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