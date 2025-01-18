В Запорожье в результате ракетного удара разрушен собор УПЦ МП

Фото: в Запорожье в результате обстрела разрушен собор (zp.npu.gov.ua)

В Запорожье в результате утренней атаки войск РФ поврежден собор. Речь идет о Свято-Андреевском кафедральном соборе УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "РІА Південь".

Отмечается, что собор был поврежден в результате взрывной волны утром 18 января. По словам настоятеля храма, во время взрыва в соборе было два человека, они не пострадали. Протоиерей уточнил, что в храме находились дежурный и одна прихожанка. Фото: россияне обстреляли собор в Запорожье (ria-m.tv) Свято-Андреевский кафедральный собор был серьезно поврежден в результате обстрела России. Там полностью обвалился потолок, крыша уцелела, но находиться в храме опасно. Существенно повреждено церковное убранство и иконы. Также есть внешние повреждения собора.