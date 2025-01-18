В Запоріжжі вже 10 поранених через атаку РФ. Є зниклі безвісти

Фото: в Запоріжжі вже 10 поранених через атаку РФ 18 січня, є зниклі безвісти (npu.gov.ua)

В Запоріжжі кількість поранених через обстріл Росії 18 січня зросла до 10 людей. Також є зниклі безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова, Нацполіцію України.

"Кількість поранених зросла до 10. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару", - розповів Федоров. Зокрема, за даними ОВА, вісім людей госпіталізовані - їм від 28 до 69 років, 48-річна жінка у важкому стані. У Запоріжжі є зниклі безвісти Зокрема, за даними Нацполіції, на території промислового обʼєкта виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки і транспортні засоби. "Двоє людей вважаються зниклими безвісти", - констатували у відомстві.