У Запоріжжі вибухи і є поранені: один з районів в диму після удару КАБом

За словами Федорова, сьогодні, 10 серпня, надвечір по Запоріжжю було завдано ворожого удару. Як пояснив глава ОВА, один із районів міста наразі задимлений, а екстрені служби працюють над встановленням усіх наслідків атаки.

Федоров також попередив про загрозу подальших ударів керованими авіаційними бомбами по області та місту, закликавши жителів дотримуватися заходів безпеки та перебувати у захищених місцях до відбою.

Попередньо відомо про трьох постраждалих внаслідок удару по обʼєкту транспортної інфраструктури. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Як зазначив глава ОВА, всім надається необхідна допомога.

Зауважимо, що станом на 18:22 повітряна тривога в області досі оголошена, а карта виглядає наступним чином: