В Запорожье взрывы и есть раненые: один из районов в дыму после удара КАБом

По словам Федорова, сегодня, 10 августа, вечером по Запорожью был нанесен вражеский удар. Как пояснил глава ОВА, один из районов города сейчас задымлен, а экстренные службы работают над установлением всех последствий атаки.

Федоров также предупредил об угрозе дальнейших ударов управляемыми авиационными бомбами по области и городу, призвав жителей соблюдать меры безопасности и находиться в защищенных местах до отбоя.

Предварительно известно о трех пострадавших в результате удара по объекту транспортной инфраструктуры. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Как отметил глава ОВА, всем оказывается необходимая помощь.

Заметим, что по состоянию на 18:22 воздушная тревога в области до сих пор объявлена, а карта выглядит следующим образом: